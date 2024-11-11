В Україні дешевшає картопля

Ціни на якісну картоплю в українських господарствах знизились в середньому на 10% до 18-28 грн/кг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Фермери в основних регіонах виробництва готові відвантажувати якісну картоплю по 18-28 грн/кг (0,43-0,68 дол./кг), залежно від обсягів та якості пропонованої продукції, що в середньому на 10% дешевше", - йдеться у повідомленні.

Аналітики проєкту зазначають, що раніше продавцям вдалось утримувати високі відпускні ціни, хоча активність торгівлі знижувалась.

Водночас виробникам важко реалізувати картоплю при таких цінах, особливо ту, яка не підходить для тривалого зберігання. Тож більшість з них почали знижувати відпускні ціни до середини минулого тижня, аби залучити оптовиків.

При цьому оптові компанії, які раніше закупили дорогу картоплю на зовнішніх ринках, в даний час реалізують зі збитками надлишкові партії. Власники якісної картоплі не поспішають продавати наявні обсяги своєї продукції, адже очікують поліпшення цінової ситуації на ринку.

Наразі ціни на картоплю на ринку України все ж в середньому в 2,3 раза вищі, ніж на початку листопада попереднього року.

Як повідомлялось, морква зросла у ціні в середньому на 11% і може стати найдорожчим овочем серед усього борщового набору цього сезону.