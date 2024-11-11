Фінансові новини
- |
- 11.11.24
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні дешевшає картопля
16:13 11.11.2024 |
Ціни на якісну картоплю в українських господарствах знизились в середньому на 10% до 18-28 грн/кг.
Як передає Укрінформ, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
"Фермери в основних регіонах виробництва готові відвантажувати якісну картоплю по 18-28 грн/кг (0,43-0,68 дол./кг), залежно від обсягів та якості пропонованої продукції, що в середньому на 10% дешевше", - йдеться у повідомленні.
Аналітики проєкту зазначають, що раніше продавцям вдалось утримувати високі відпускні ціни, хоча активність торгівлі знижувалась.
Водночас виробникам важко реалізувати картоплю при таких цінах, особливо ту, яка не підходить для тривалого зберігання. Тож більшість з них почали знижувати відпускні ціни до середини минулого тижня, аби залучити оптовиків.
При цьому оптові компанії, які раніше закупили дорогу картоплю на зовнішніх ринках, в даний час реалізують зі збитками надлишкові партії. Власники якісної картоплі не поспішають продавати наявні обсяги своєї продукції, адже очікують поліпшення цінової ситуації на ринку.
Наразі ціни на картоплю на ринку України все ж в середньому в 2,3 раза вищі, ніж на початку листопада попереднього року.
Як повідомлялось, морква зросла у ціні в середньому на 11% і може стати найдорожчим овочем серед усього борщового набору цього сезону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
|Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
|Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Проєкт закону про держбюджет на 2025 рік містить норму щодо проведення пенсійної реформи
|У похоронних бюро хочуть забрати податкові пільги для демонополізації ринку
|ВР пропонують декриміналізувати порнографію
|В Україні дешевшає картопля
|Споживча інфляція протягом першого півріччя наступного року перебуватиме на двознаковому рівні - прогноз НБУ
|Урожай капусти низький, ціни – високі й надалі зростатимуть
Бізнес
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
|Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»
|Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті
|ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA
|Google виправив інцидент із «засвіченою» технікою ЗСУ на картах, - ЦПД
|Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини