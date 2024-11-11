Фінансові новини
- |
- 11.11.24
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Урожай капусти низький, ціни – високі й надалі зростатимуть
15:55 11.11.2024 |
Цього року в Україні ймовірні проблеми з капустою. Через спеку і посуху її врожай низький, ціни високі, навіть у сезон активного збирання, й надалі зростатимуть. Про це пише видання Seeds.
Андрій Марущак, комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс", постачальника технологій для зберігання овочів, назвав ситуацію з капустою в Україні катастрофічною.
"Буквально вчора я розмовляв з одним зі своїх клієнтів із півдня України, вони вирощують капусту, буряк, моркву та цибулю. Він каже, що з морквою цього року у них ситуація не така погана, із цибулею гарна, проте з капустою ситуація просто катастрофічна", - розповів він.
За словами експерта, хоч капуста росла на поливі, але такої спеки, як цього літа, вона просто фізично не змогла витримати, "тому не змогла добре вирости".
Проте, на думку фахівця, вітчизняні овочі є "золотими" не лише через погодні умови.
"Насамперед не варто забувати, що в країні війна - у нас немає достатнього людського ресурсу для роботи у сільському господарстві", - наголосив Марущак.
Наприкінці жовтня ціни на капусту в Україні в середньому були у 2,9 раза вищі, ніж за аналогічний період минулого року.
Станом на 11 листопада, за даними Мінфіну, середня ціна на капусту становить 31,7 грн за кг.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
|Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
|Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Проєкт закону про держбюджет на 2025 рік містить норму щодо проведення пенсійної реформи
|У похоронних бюро хочуть забрати податкові пільги для демонополізації ринку
|ВР пропонують декриміналізувати порнографію
|В Україні дешевшає картопля
|Споживча інфляція протягом першого півріччя наступного року перебуватиме на двознаковому рівні - прогноз НБУ
|Урожай капусти низький, ціни – високі й надалі зростатимуть
Бізнес
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
|Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»
|Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті
|ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA
|Google виправив інцидент із «засвіченою» технікою ЗСУ на картах, - ЦПД
|Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини