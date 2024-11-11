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АНАЛІТИКА

Урожай капусти низький, ціни – високі й надалі зростатимуть

15:55 11.11.2024 |

Новини АПК

 

Цього року в Україні ймовірні проблеми з капустою. Через спеку і посуху її врожай низький, ціни високі, навіть у сезон активного збирання, й надалі зростатимуть. Про це пише видання Seeds.

Андрій Марущак, комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс", постачальника технологій для зберігання овочів, назвав ситуацію з капустою в Україні катастрофічною.

"Буквально вчора я розмовляв з одним зі своїх клієнтів із півдня України, вони вирощують капусту, буряк, моркву та цибулю. Він каже, що з морквою цього року у них ситуація не така погана, із цибулею гарна, проте з капустою ситуація просто катастрофічна", - розповів він.

За словами експерта, хоч капуста росла на поливі, але такої спеки, як цього літа, вона просто фізично не змогла витримати, "тому не змогла добре вирости".

Проте, на думку фахівця, вітчизняні овочі є "золотими" не лише через погодні умови.

"Насамперед не варто забувати, що в країні війна - у нас немає достатнього людського ресурсу для роботи у сільському господарстві", - наголосив Марущак.

Наприкінці жовтня ціни на капусту в Україні в середньому були у 2,9 раза вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 11 листопада, за даними Мінфіну, середня ціна на капусту становить 31,7 грн за кг.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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