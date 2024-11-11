Ціни на українські яйця зростуть мінімум на 10% - експерт

Із середини грудня 2024 року очікується зростання цін на яйця щонайменше на 10% через підвищений попит перед новорічними святами.

Про це повідомив експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин, передає Укрінформ із посиланням на Українське Радіо.

«Зараз буде невеличке уповільнення росту і десь приблизно із середини грудня в нас почнеться ріст цін на яйця. Ми очікуємо ріст, як мінімум, на 10%. Цілком імовірно, що яйце найдешевше напередодні свят різдвяних буде коштувати 70 плюс», - сказав Пендзин.

Із середини грудня 2024 року очікується зростання цін на яйця щонайменше на 10% через підвищений попит перед новорічними святами.

Про це повідомив експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин, передає Укрінформ із посиланням на Українське Радіо.

«Зараз буде невеличке уповільнення росту і десь приблизно із середини грудня в нас почнеться ріст цін на яйця. Ми очікуємо ріст, як мінімум, на 10%. Цілком імовірно, що яйце найдешевше напередодні свят різдвяних буде коштувати 70 плюс», - сказав Пендзин.

Експерт пояснює, що здорожчання яєць пов'язане з двома основними причинами. До першої Пендзин відносить здорожчання комбікорму, який складає 70% вартості яйця. Він додає, що внаслідок неврожаю та зменшення обсягів зернових, зокрема кукурудзи, ціни на корм зросли, що вплинуло на вартість яєць.

Іншою причиною експерт назвав сезонність несення курьми яєць. За його словами, зниження температури призводить до того, що домашні кури несуться рідше, що зменшує пропозицію яєць на ринку і сприяє зростанню цін.

«Ціна на яйця реально пішла вгору і ми маємо за останній місяць динаміку практично 20% росту ціни. Хоча порівняно з минулорічним періодом ріст є надзвичайно невеликий. На 1 січня 2024 року ціна була саме такою, як зараз є, тобто десь порядка 64 грн за десяток яєць. Починаючи з цього року ціна на яйце практично не змінилася, хоча динаміка була різна», - додав Олег Пендзин.

Крім того, українці побачать ріст цін і на курятину. Вартість комбікорму впливатиме і на вартість м'яса, оскільки кормова база однозначно буде впливати й на виробництво. Так, Пендзин підсумував, що ціна на куряче м'ясо буде відтворювати динаміку ціни на яйця. За його порівняннями вартості курятини зараз і торік, зростання складає лише 3%.

Як повідомлялось, у жовтні 2024 року споживчі ціни зросли на 1,8% до вересневого показника; річна інфляція прискорилася вже до 9,7%.