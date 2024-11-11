Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на українські яйця зростуть мінімум на 10% - експерт

15:48 11.11.2024 |

Новини АПК

 

Із середини грудня 2024 року очікується зростання цін на яйця щонайменше на 10% через підвищений попит перед новорічними святами.

Про це повідомив експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин, передає Укрінформ із посиланням на Українське Радіо.

«Зараз буде невеличке уповільнення росту і десь приблизно із середини грудня в нас почнеться ріст цін на яйця. Ми очікуємо ріст, як мінімум, на 10%. Цілком імовірно, що яйце найдешевше напередодні свят різдвяних буде коштувати 70 плюс», - сказав Пендзин.

Із середини грудня 2024 року очікується зростання цін на яйця щонайменше на 10% через підвищений попит перед новорічними святами.

Про це повідомив експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин, передає Укрінформ із посиланням на Українське Радіо.

«Зараз буде невеличке уповільнення росту і десь приблизно із середини грудня в нас почнеться ріст цін на яйця. Ми очікуємо ріст, як мінімум, на 10%. Цілком імовірно, що яйце найдешевше напередодні свят різдвяних буде коштувати 70 плюс», - сказав Пендзин.

Експерт пояснює, що здорожчання яєць пов'язане з двома основними причинами. До першої Пендзин відносить здорожчання комбікорму, який складає 70% вартості яйця. Він додає, що внаслідок неврожаю та зменшення обсягів зернових, зокрема кукурудзи, ціни на корм зросли, що вплинуло на вартість яєць.

Іншою причиною експерт назвав сезонність несення курьми яєць. За його словами, зниження температури призводить до того, що домашні кури несуться рідше, що зменшує пропозицію яєць на ринку і сприяє зростанню цін.

«Ціна на яйця реально пішла вгору і ми маємо за останній місяць динаміку практично 20% росту ціни. Хоча порівняно з минулорічним періодом ріст є надзвичайно невеликий. На 1 січня 2024 року ціна була саме такою, як зараз є, тобто десь порядка 64 грн за десяток яєць. Починаючи з цього року ціна на яйце практично не змінилася, хоча динаміка була різна», - додав Олег Пендзин.

Крім того, українці побачать ріст цін і на курятину. Вартість комбікорму впливатиме і на вартість м'яса, оскільки кормова база однозначно буде впливати й на виробництво. Так, Пендзин підсумував, що ціна на куряче м'ясо буде відтворювати динаміку ціни на яйця. За його порівняннями вартості курятини зараз і торік, зростання складає лише 3%.

Як повідомлялось, у жовтні 2024 року споживчі ціни зросли на 1,8% до вересневого показника; річна інфляція прискорилася вже до 9,7%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2981
  0,0001
 0,00
EUR
 1
 43,9949
  0,4915
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9860  0,03 0,07 41,6200  0,03 0,07
EUR 44,0660  0,26 0,58 44,9632  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,09 0,21 41,3000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес