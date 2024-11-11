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У посадовців Національної аграрної академії заберуть 100 000 гектарів землі
12:54 11.11.2024 |
У 2025 році Державний земельний банк в рамках другого етапу планує виставити на конкурсну передання в оренду 250 000 гектарів землі. Майже половину цього ресурсу сформують ділянки, якими до цього розпоряджалися посадовці Національної академії аграрних наук (НААН).
"Аби не втрачати час на бюрократію, розумно було б підготувати подання на затвердження Кабінету міністрів для прямого передання від академії до Земельного банку. Йдеться про ділянки загальною площею більше ніж 100 000 гектарів", - сказав в інтерв'ю LIGA.net генеральний директор Державного земельного банку Ярослав Ярославський.
Нагадаємо, що цього року, на першому етапі, такі землі передаються спочатку ФДМУ, а потім Земельному банку.
LIGA.net повідомляла про те, що саме через тисячі гектарів земель сільгосппризначення НААН "стала для силовиків місцем кльову". Минулого року з цим були пов'язані обшуки в квартирі президента академії Ярослава Гадзало, а потім арешт народного депутата Анатолія Гунько. Цього року через історію із землею одного із підрозділів НААН втратив посаду міністра Микола Сольський.
За перший місяць аукціонів на право оренди державної землі сільгосппризначення - їм став жовтень - пропозиції переможців в 3-4 рази перевищили сподівання організаторів.
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