Мінсільгосп США скоротив прогноз перехідних залишків фуражного зерна в Україні на 100 тис. тонн 2024/25 МР

Міністерство сільського господарства США (USDA) залишило без змін прогноз виробництва та експорту українських пшениці та кукурудзи, проте скоригувало жовтневу оцінку перехідних залишків фуражного зерна в країні з 1,36 млн тонн до 1,26 млн тонн.

Як ідеться в листопадовому звіті USDA ввечері в п'ятницю, у 2024/25 маркетинговому році (МР, липень 2024-го - червень 2025-го) виробництво пшениці в Україні оцінюють на рівні 22,9 млн тонн, експорт - 16 млн тонн, а кукурудзи - 26,2 млн тонн і 23 млн тонн відповідно. Виробництво фуражного зерна прогнозується на рівні 32,42 млн тонн, а експорт 25,48 млн тонн.

Оновлений прогноз світового ринку пшениці на 2024/25 МР передбачає, порівняно з прогнозом попереднього місяця, збільшення виробництва на 0,6 млн тонн до 794,7 млн тонн. Зокрема, зазначається, що зростання виробництва в Казахстані (плюс 2 млн тонн, до 18 млн тонн) буде більшим, що компенсує скорочення в Аргентині (-0,5 млн тонн, до 17,5 млн тонн), Бразилії (-0,5 млн тонн, до 9 млн тонн), РФ (-0,5 млн тонн, до 81,5 млн тонн) і ЄС (-0,4 млн тонн, до 122,6 млн тонн).

Водночас Мінсільгосп США підвищив прогноз світового споживання у 2024/25 МР на 0,9 млн тонн, до 803,4 млн тонн, насамперед завдяки зростанню використання пшениці як кормів. Світову торгівлю знижено на 1,2 млн тонн, до 214,7 млн тонн через скорочення експорту Туреччиною і Казахстаном. Прогнозовані світові кінцеві запаси на 2024/25 МР знизяться на 0,1 млн тонн - до 257,6 млн тонн.

Прогноз світового виробництва кукурудзи у 2024-2025 МР підвищено на 2,2 млн тонн, до 1 219,4 млн тонн. Очікується, що збільшення виробництва в Уганді, Малаві, Білорусі, Мозамбіку, Кенії та Камеруні компенсує зниження виробництва в США (-1,5 млн тонн, до 384,6 млн тонн), Мексиці (-0,5 млн тонн, до 24,5 млн тонн), Туреччині та ЄС (-0,2 млн тонн, до 58,8 млн тонн).

Очікується скорочення обсягів світової торгівлі - на 1,0 млн тонн, до 189,5 млн тонн, переважно завдяки зниженню експорту кукурудзи з Бразилії (-1,0 млн тонн, до 48 млн тонн). Світові кінцеві запаси кукурудзи оцінюються на рівні 304,1 млн тонн, що на 2,4 млн тонн менше прогнозу попереднього місяця.