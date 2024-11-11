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АНАЛІТИКА

Українців попереджають про здорожчання хліба на 10-15%

11:51 11.11.2024 |

Новини АПК

 

У листопаді ціни на хліб у роздрібній торгівлі можуть зрости ще на 10-15%. У разі, якщо цього не станеться, виробники будуть змушені зменшувати обсяги постачань до магазинів. Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів та голова компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко у коментарі для "Мінфіну".

У жовтні ціни на хліб уже підвищилися на 5-10%, що було узгоджено з торговими мережами. Однак це не покрило зростання витрат виробників, оскільки собівартість зростала ще суттєвіше, розповів Дученко. Практично всі основні складники виробництва продовжують дорожчати: очікується, що з листопада до кінця року ціна борошна підвищиться ще на 11%, паковання - на 10%, логістичних послуг - на 8%, газу - на 11%, а електроенергії - також на 11%.

Проблеми з борошном почалися ще з весни, і, попри зібраний новий урожай, ситуація ускладнюється. Дученко пояснив, що торішніх запасів пшениці більше немає, а продовольча пшениця нового врожаю активно експортується. Через це її ціна на внутрішньому ринку зростає, а виробники продають зерно малими партіями або навіть затримують його в очікуванні ще вищої ціни. Це впливає на стабільність постачання борошна для виробників.

Подорожчання упаковки зумовлене валютними коливаннями, зростання логістичних витрат спричинено дефіцитом водіїв і підвищенням їхніх зарплат. Зрештою, якщо ціни на хліб не підвищать на прогнозовані 10-15%, виробники вже за кілька тижнів зіткнуться з нестачею коштів на закупівлю сировини, що може призвести до скорочення виробництва.

Споживання хліба в Україні поступово знижується, що, за словами Дученка, частково пов'язано з його подорожчанням. За останній рік споживання впало приблизно на 5%. Попит на хліб відчутно знижується відразу після підвищення цін, але з часом споживачі звикають, і споживання стабілізується на новому рівні.

Дученко також зазначив, що листопадове підвищення стане останнім цього року. У грудні нових змін цін не планується.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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