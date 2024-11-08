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Уряд погодив приєднання України до аграрного комітету ОЕСР
23:00 08.11.2024 |
Кабінет міністрів схвалив проєкт Угоди між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо приєднання до Комітету з питань сільського господарства, а також двох його допоміжних органів.
Як передає Укрінформ, про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
"Участь в роботі зазначеного Комітету та двох його допоміжних органах дозволить забезпечити участь України у глобальному діалозі з питань сільського господарства, вивчення успішних практик та підходів щодо аграрного сектору", - написав Мельничук.
За його словами, це рішення сприятиме залученню допомоги для підтримки реформ, а також відновленню та розвитку галузі сільського господарства.
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