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В Україні вже намолотили майже 69 мільйонів тонн зернових та олійних
15:58 08.11.2024 |
В Україні станом на 8 листопада 2024 року вже намолочено 68,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.
"Загалом зібрано 49,9 млн тонн зернових та майже 19 млн тонн олійних", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські аграрії зібрали зернові та олійні культури нового врожаю на площі 18,9 млн га.
Зокрема, аграрії повністю обмолотили площі пшениці, ячменю та гороху. Пшениці намолочено 22,3 млн т із 4,9 млн га, ячменю - 5,6 млн т із 1,4 млн га, а гороху - 470, 4 тис. т із 212,2 тис. га.
Крім того, кукурудзу зібрано на 3,3 млн га (або 83% площ), намолочено 20,2 млн т. Проса намолочено 160,3 тис. т, а гречки - 127,2 тис. т.
Показники збору соняшнику становлять 9,7 млн т зі 4,7 млн га (або 95% площ), сої - 5,8 млн т із площі 2,5 млн га (або 96% від засіяних). Також ріпаку зібрали 3,5 млн т зі 1,3 млн га (або 100% площ).
У Мінагрополітики зауважили, що по валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини - 4,4 млн т, Полтавщини - 4,1 млн т та Чернігівщини - 4 млн т.
При цьому по урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 74,9 ц/га, Чернігівщини - 68,3 ц/га та Буковини - 66,5 ц/га.
Станом на 8 листопада аграрії 16 областей продовжують збір цукрових буряків. Уже викопано 10,7 млн т солодких коренів на площі 223,2 тис. га (87%).
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