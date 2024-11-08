Вартість оренди державної землі зрівнялася зі ставками на квартири в Києві та Львові

За перший місяць аукціонів, які проводить Державний земельний банк, найбільшу орендну плату запропонували фермери Вінницької області, а найменшу - Закарпаття. "Середня плата за оренду на Вінниччині склала майже 40 000 грн за га (36 900 грн без ПДВ). Для порівняння - за результатами конкурсів на Закарпатті цей показник становить 5 200 грн (5 176 грн без ПДВ)", - сказав в інтерв'ю LIGA.net генеральний директор Державного земельного банку Ярослав Ярославський.

кщо це перевести на площу звичайного паю - від трьох до п'яти гектарів - то сума орендної плати буде порівнянною з витратами на оренду квартири на київській Оболоні або на львівському Підзамчому, пише LIGA.net.

Під час підготовки проєкту "Земельний банк" (призначення якого - передання державної землі сільгосппризначення у суборенду) була поставлена мета довести середню суму оренди до 10 000 грн за га. У жовтні цей показник склав майже 30 000 грн за га. Чому та хто готовий платити в 3-4 рази дорожче - читайте в інтерв'ю "Керівник Держзембанку: Якщо є поля з орендою 30 000 грн за гектар, то у сусідів виникають питання".