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Аграріям повернули 24 000 га розмінованих земель за місяць

16:55 06.11.2024 |

Новини АПК

 

Аграрії отримали понад 24 000 га обстежених та очищених від мін та вибухівки земель у жовтні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Всього з початку року державні служби та оператори обстежили понад 289 000 га земель сільгосппризначення. З них понад 255 000 га вже передано аграріям для експлуатації.

Найбільше земель обстежено:

* Херсонська область: 19 600 га у жовтні, 230 400 га - з початку року

* Миколаївська область: 2400 га у жовтні, 16 500 га - з початку року

* Харківська область: 1300 га у жовтні, 21 500 га - з початку року.

До гуманітарного розмінування та оперативного реагування у жовтні було залучено 66 машин механічного розмінування та 789 піротехнічних груп - понад 4000 фахівців.

Аграріям повернули 24 000 га розмінованих земель за місяць
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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