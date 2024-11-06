Фінансові новини
- |
- 06.11.24
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аграріям повернули 24 000 га розмінованих земель за місяць
16:55 06.11.2024 |
Аграрії отримали понад 24 000 га обстежених та очищених від мін та вибухівки земель у жовтні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Всього з початку року державні служби та оператори обстежили понад 289 000 га земель сільгосппризначення. З них понад 255 000 га вже передано аграріям для експлуатації.
Найбільше земель обстежено:
* Херсонська область: 19 600 га у жовтні, 230 400 га - з початку року
* Миколаївська область: 2400 га у жовтні, 16 500 га - з початку року
* Харківська область: 1300 га у жовтні, 21 500 га - з початку року.
До гуманітарного розмінування та оперативного реагування у жовтні було залучено 66 машин механічного розмінування та 789 піротехнічних груп - понад 4000 фахівців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери ЄС привітали Трампа з перемогою на виборах
|Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах
|Трамп заявив про перемогу на президентських виборах
|Трамп перемагає на виборах у США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«АТБ-маркет» запустив 4-ту власну торгову марку
|Нардепи закликали віцепрем'єра з відновлення зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад, – АМУ
|Аграріям повернули 24 000 га розмінованих земель за місяць
|Зеленський підписав закон про передачу повноважень з реєстрації вантажівок до МВС
|У жовтні через РРО пройшло більше 400 мільярдів
|Міжнародні резерви України в жовтні скоротилися на 6%, ЧМР на 12,2% - НБУ
Бізнес
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?