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АНАЛІТИКА

FAO надасть системи краплинного зрошення сільським родинам у чотирьох областях

14:51 06.11.2024 |

Новини АПК

 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) за підтримки уряду Франції розпочинає програму підтримки сільських родин у Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

"Кожна відібрана для участі у програмі родина отримає набір системи краплинного зрошення. Це допоможе підвищити врожайність та знизити залежність від погодних умов при вирощуванні овочів та фруктів на присадибних ділянках, а також забезпечить родини продуктами харчування та покращить продовольчу безпеку", - ідеться в повідомленні.

Подати заявку можуть родини, які постраждали внаслідок війни та не мають стабільного доходу; складаються з одного дорослого та дитини/дітей до 18 років; є багатодітними (три або більше дітей до 18 років); родини з вагітними жінками або матерями-годувальницями з дітьми до одного року; родини з людьми з інвалідністю або важкими хронічними захворюваннями; які виховують дітей-сиріт до 18 років; мають членів сім'ї віком 60+ років.

Також до програми можуть долучитися родини, які забезпечують продуктами харчування центри для ВПО; приймають у себе внутрішньо переміщених осіб; повернулися до власних домівок після вимушеного переселення.

Детальна інформація про умови реєстрації та подання заявок для отримання систем краплинного зрошення - у виконавчих партнерів в областях; з їхніми координатами можна ознайомитися на сайті відомства.

Як повідомляв Укрінформ, представники FAO пообіцяли разом з донорами опрацювати запит на екстрені потреби українських аграріїв. Зокрема, загальна потреба у зернових рукавах у фермерів прифронтових областей становить понад 7 тис. одиниць.

 

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