В Україні більшість картоплярів недоотримали до 30% врожаю: в асоціації назвали причини

До 30% врожаю недоотримали цьогоріч більшість виробників картоплі, на ринку відчувається дефіцит цього продукту.

Таку інформацію озвучила виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко, пише EastFruit.

Водночас, в західних районах України виробники картоплі вийшли на свої заплановані показники врожаю, окремим навіть вдалося їх перевищити на 10%.

Зазначається, що така ситуація склалася через посуху, яка тривала впродовж серпня-вересня, і збиральна техніка не могла працювати в полі.

"Професійним виробникам вдалося захисти свій сформований врожай у полі, а більшість невеликих приватних підприємців його втратили через неправильно внесені препарати, погано підібрану систему живлення тощо", - зауважила Самойліченко.

На її переконання, майбутнє картоплярства в Україні неможливе без встановлення систем зрошення. Навіть ті, хто навесні був упевнений, що йому це не потрібно, тепер уже розглядають можливість встановлення відповідних систем.

Також професійне і планове виробництво картоплі неможливе без спеціальних сховищ, наголосила Самойліченко.

"На жаль, поки державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" не передбачає пільгового кредитування на будівництво картоплесховищ, але Асоціація виробників картоплі вже працює над тим, що вони теж потрапили під банківське кредитування", - сказала вона.

Третьою складовою, яка забезпечить майбутнє картоплярства в Україні, очільниця асоціації вважає розвиток переробки. На її думку, це допоможе виходити на планове виробництво в галузі, стабільні ціни й забезпечити ефективну роботу виробників.

Самойліченко зазначила, що є програма, спрямована на підтримку переробників. Для участі в ній потрібно мати від двох років досвіду роботи у цьому напрямку.