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В Україні більшість картоплярів недоотримали до 30% врожаю: в асоціації назвали причини
14:44 06.11.2024 |
До 30% врожаю недоотримали цьогоріч більшість виробників картоплі, на ринку відчувається дефіцит цього продукту.
Таку інформацію озвучила виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко, пише EastFruit.
Водночас, в західних районах України виробники картоплі вийшли на свої заплановані показники врожаю, окремим навіть вдалося їх перевищити на 10%.
Зазначається, що така ситуація склалася через посуху, яка тривала впродовж серпня-вересня, і збиральна техніка не могла працювати в полі.
"Професійним виробникам вдалося захисти свій сформований врожай у полі, а більшість невеликих приватних підприємців його втратили через неправильно внесені препарати, погано підібрану систему живлення тощо", - зауважила Самойліченко.
На її переконання, майбутнє картоплярства в Україні неможливе без встановлення систем зрошення. Навіть ті, хто навесні був упевнений, що йому це не потрібно, тепер уже розглядають можливість встановлення відповідних систем.
Також професійне і планове виробництво картоплі неможливе без спеціальних сховищ, наголосила Самойліченко.
"На жаль, поки державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" не передбачає пільгового кредитування на будівництво картоплесховищ, але Асоціація виробників картоплі вже працює над тим, що вони теж потрапили під банківське кредитування", - сказала вона.
Третьою складовою, яка забезпечить майбутнє картоплярства в Україні, очільниця асоціації вважає розвиток переробки. На її думку, це допоможе виходити на планове виробництво в галузі, стабільні ціни й забезпечити ефективну роботу виробників.
Самойліченко зазначила, що є програма, спрямована на підтримку переробників. Для участі в ній потрібно мати від двох років досвіду роботи у цьому напрямку.
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