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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про обмежене використання пальмової олії у продуктах

14:26 06.11.2024 |

Новини АПК, Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5148, який обмежує використання пальмової олії у продуктах.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зокрема, документ передбачає заборону використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах, гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні та інших харчових продуктах, зокрема у кондитерських виробах.

Згідно з законом, буде введено штрафні санкції за його порушення, а також чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.

Закон має удосконалити законодавство у сфері дитячого харчування і підвищити якість продуктів. Він також гармонізує українське законодавство у сфері дитячого харчування з вимогами Європейського Союзу.
За матеріалами: Економічна правда
 

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