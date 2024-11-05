Капіталізація ринку сільгоспземель в Україні цьогоріч зросла на 332 мільярди - KSE

Із початку 2024 року капіталізація ринку сільськогосподарських земель зросла на 332 млрд грн, оскільки ціни на землю перевищили девальвацію національної валюти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр досліджень продовольства та землекористування - KSE Агроцентр.

Зазначається, що у третьому кварталі 2024 року укладено 28,4 тис. угод купівлі-продажу сільськогосподарських ділянок загальною площею 62,7 тис. га, що на 3% більше, ніж у попередньому кварталі, та на понад 29% за кількістю угод і на 39% - за площею земель в обігу порівняно з аналогічним періодом торік.

"Темпи зростання цін на землю вперше з початку повномасштабного вторгнення випередили темпи девальвації національної валюти. Відтак від початку 2024 року капіталізація ринку земель зросла на 332 млрд грн або на 3,9 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, незважаючи на стабільне зростання обсягів ринку, однак і досі є нижчими від довоєнних показників, а темпи відновлення сповільнюються.

"Наразі середньомісячні обсяги ринку приблизно на 37% нижчі від показників до початку повномасштабного вторгнення. При цьому площа сільськогосподарських угод через окупацію росією частини української території скоротилась з лютого 2022 року орієнтовно на 22%", - зауважив керівник дослідницького проєкту "Земля незламності" Роман Нейтер.

За оцінкою Центру досліджень, у третьому кварталі цього року на ринку сільгоспземель суттєво зросла активність юридичних осіб, які придбали 15,9 тис. га сільгоспземель, а їхня частка на ринку збільшилась до 25,4%. Відтак динаміка обсягів придбання юрособами землі випереджала темпи зростання ринку - 22% проти 3% відповідно.

У липні-вересні 2024 року вартість сільськогосподарських земель зросла до 45,4 тис. грн/га для всіх проданих та до 46,8 тис. грн/га для товарних земель, що на 4% і на 4,2% відповідно більше від цін у попередньому кварталі.