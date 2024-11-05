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Україна за перше півріччя експортувала 40,6 тисячі тонн меду до ЄС
16:32 04.11.2024 |
Обсяг експорту українського меду до країн Європейського Союзу у січні - червні 2024 року становив 40,6 тис. тонн вартістю 70,7 млн дол. США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, за даними Держмитслужби та Держстату.
Зазначається, що більшість меду Україна експортує до країн Європейського Союзу та США. За даними Держмитслужби та Держстату експорт меду у 2023 році склав 55,4 тис. тонн на суму 121,4 млн дол. США, в тому числі, до країн Європейського Союзу - 45,8 тис. тонн (93,6% до загального експорту) на суму 94,9 млн доларів. У першому півріччі 2024 року обсяг експорту меду до країн ЄС склав 40,6 тис. тонн вартістю 70,7 млн долларів.
«Ринки країн Європейського Союзу є ключовими для експорту меду, адже Україна має другий результат з поставок меду в ЄС, який становить 28% всього імпорту цього продукту країнами блоку. Згідно з даними Реєстру експортних потужностей, поставками за кордон меду займаються близько 72 українських підприємств», - зазначила заступниця директора департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Олена Дадус.
Як повідомлялось, 20 серпня 2024 року Європейська комісія повторно запровадила тарифні квоти на український мед, що імпортується країнами Євросоюзу, заявивши, що обсяги безмитного імпорту меду перевищили встановлений ліміт.
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