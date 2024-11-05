Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна за перше півріччя експортувала 40,6 тисячі тонн меду до ЄС

16:32 04.11.2024 |

Новини АПК

 

Обсяг експорту українського меду до країн Європейського Союзу у січні - червні 2024 року становив 40,6 тис. тонн вартістю 70,7 млн дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, за даними Держмитслужби та Держстату.

Зазначається, що більшість меду Україна експортує до країн Європейського Союзу та США. За даними Держмитслужби та Держстату експорт меду у 2023 році склав 55,4 тис. тонн на суму 121,4 млн дол. США, в тому числі, до країн Європейського Союзу - 45,8 тис. тонн (93,6% до загального експорту) на суму 94,9 млн доларів. У першому півріччі 2024 року обсяг експорту меду до країн ЄС склав 40,6 тис. тонн вартістю 70,7 млн долларів.

«Ринки країн Європейського Союзу є ключовими для експорту меду, адже Україна має другий результат з поставок меду в ЄС, який становить 28% всього імпорту цього продукту країнами блоку. Згідно з даними Реєстру експортних потужностей, поставками за кордон меду займаються близько 72 українських підприємств», - зазначила заступниця директора департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Олена Дадус.

Як повідомлялось, 20 серпня 2024 року Європейська комісія повторно запровадила тарифні квоти на український мед, що імпортується країнами Євросоюзу, заявивши, що обсяги безмитного імпорту меду перевищили встановлений ліміт.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3954
  0,1063
 0,26
EUR
 1
 45,1417
  0,1737
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0026  0,06 0,16 41,6252  0,08 0,19
EUR 44,6637  0,11 0,24 45,3800  0,15 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4400  0,16 0,40 41,4600  0,17 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес