Німеччина підтвердила стабільне збільшення імпорту українських зернових із початку війни

Федеральний уряд Німеччини у відповіді на парламентський запит підтвердив стабільне збільшення імпорту зернових з України від 2022 року. Про це пише спеціалізоване видання Wochenblatt.

До початку повномасштабної війни Німеччина імпортувала від 6000 до 12 000 тонн української пшениці. За підсумками 2023 року імпорт пшениці з України зріс до 106 000 тонн. За перше півріччя 2024 року імпорт склав 16 500 тонн.

Обсяг імпорту з України фуражного та продовольчого зерна у 2020 році становив близько 463 500 тонн, наступного року - 206 000 тонн та у 2022 році - 497 340 тонн. За підсумками 2023 року обсяги зросли до 741 000 тонн.

Німеччина значно збільшила імпорт української кукурудзи: до 619 000 тонн за підсумками 2023 року та 447 000 тонн за перші шість місяців 2024 року.

У звіті уряду також зазначено, що у Німеччини не виникали проблеми щодо якості українських зернових. Продовольча й кормова інспекція Німеччини не мала зауважень до української продукції.