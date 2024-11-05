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Німеччина підтвердила стабільне збільшення імпорту українських зернових із початку війни
10:42 04.11.2024 |
Федеральний уряд Німеччини у відповіді на парламентський запит підтвердив стабільне збільшення імпорту зернових з України від 2022 року. Про це пише спеціалізоване видання Wochenblatt.
До початку повномасштабної війни Німеччина імпортувала від 6000 до 12 000 тонн української пшениці. За підсумками 2023 року імпорт пшениці з України зріс до 106 000 тонн. За перше півріччя 2024 року імпорт склав 16 500 тонн.
Обсяг імпорту з України фуражного та продовольчого зерна у 2020 році становив близько 463 500 тонн, наступного року - 206 000 тонн та у 2022 році - 497 340 тонн. За підсумками 2023 року обсяги зросли до 741 000 тонн.
Німеччина значно збільшила імпорт української кукурудзи: до 619 000 тонн за підсумками 2023 року та 447 000 тонн за перші шість місяців 2024 року.
У звіті уряду також зазначено, що у Німеччини не виникали проблеми щодо якості українських зернових. Продовольча й кормова інспекція Німеччини не мала зауважень до української продукції.
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