В Україні намолотили вже 66,7 мільйона тонн зернових та олійних

В Україні станом на 1 листопада 2024 року вже намолочено 66,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

"Загалом зібрано 47,9 млн тонн зернових та 18,8 млн тонн олійних", - йдеться у повідомленні.

Українські аграрії станом на 1 листопада зібрали зернові та олійні культури нового врожаю на площі 18,6 млн га.

Зокрема, аграрії повністю обмолотили площі пшениці, ячменю та гороху. Пшениці намолочено 22,3 млн т із 4,9 млн га, ячменю - 5,5 млн т із 1,4 млн га, а гороху - 465,3 тис. т із 212,2 тис. га.

Водночас кукурудзу обмолочено на 3 млн га (або 76% площ), намолочено 18,3 млн т. Проса намолочено 160,2 тис. т, а гречки - 126,9 тис. т.

Крім того, показники збору соняшнику становлять 9,6 млн т зі 4,6 млн га (або 94% площ), сої - 5,7млн т із площі 2,5 млн га (або 95% від засіяних) та ріпаку 3,5 млн т зі 1,3 млн га (або 100% площ).

По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини - 4,4 млн т, Полтавщини - 4 млн т та Чернігівщини - 3,7 млн т.

Водночас за урожайністю попереду аграрії Хмельниччини з показником 72,3 ц/га, Чернігівщини - 67 ц/га та Буковини - 65,6 ц/га.

У міністерстві повідомили, що аграрії 15 областей продовжують збір. Вже викопано 9,5 млн т солодких коренів на площі 195,4 тис. га (76 %).