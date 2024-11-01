Новий електронний реєстр для зерносховищ почне працювати в Україні з 11 листопада

В Україні з 00:00 годин 11 листопада 2024 року почне працювати нове програмне забезпечення - інформаційно-комунікаційна система "Основний реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстр зернового складу", повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

У міністерстві звернули увагу установ та організацій, які здійснюють діяльність у галузі збереження зерна, що з 00:00 годин 9 листопада 2024 року старе програмне забезпечення з ведення реєстру GrainData буде відключено.

"Наразі триває останній етап тестування нового програмного забезпечення. Для безперебійної подальшої роботи елеваторам пропонується до 09.11.2024 зареєструватись у реєстрі, ще раз відпрацювати процедури роботи зі складськими документами та перевірити повноту історичних даних", - закликали в Мінагрополітики.

Установи та організації, які займаються зберіганням зерна, просять скористатися посиланням для роботи з тестовим реєстром - https://ordz-t.dru.com.ua/, а також посиланням на оновлену документацію - https://is.gd/0kv9IV.