Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна домовляється з Китаєм про експорт семи видів агропродукції

 

Україна веде переговори з Китаєм щодо відкриття експорту для семи видів агропродукції. Про це повідомив перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян після переговорів із представниками Генеральної митної адміністрації Китаю та посольства Китаю в Україні.

"Наша мета - відкрити ще сім нових ринків. Це довготривалий процес узгодження, але крок за кроком ми досягаємо успіху", - підтвердив Осіян.

Зокрема, Україна домагається погодження на експорт до Китаю гороху, пшеничного борошна, кормів для свійських тварин, яловичини, кукурудзи, м'яса птиці, водних продуктів дикого лову. Документи щодо відкриття кожного з цих ринків перебувають на різних етапах опрацювання та погодження.

"Наразі протокол по гороху знаходиться на стадії завершення внутрішньодержавного узгодження в Україні, тексти направлені на розгляд до компетентного органу Китаю. Це один із ринків, що знаходиться на фінальному етапі відкриття", - додав заступник голови Держпродспоживслужби, головний державний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський.

На розгляді китайських служб перебувають проєкти протоколів щодо експорту м'яса птиці та риби. Держпродспоживслужба надіслала свої пропозиції щодо тексту протоколу восени.

Протокол щодо водних продуктів дикого вилову вже пройшов внутрішньодержавне узгодження і перебуває на етапі фінального затвердження китайською стороною. Також проходять етап внутрішньодержавного погодження тексти протоколів щодо яловичини та кормів для свійських тварин.

Останнім ринком, відкритим для українських виробників до Китаю, був ринок меду. Форму Сертифіката здоров'я на експорт меду з України до Китаю погоджено на початку цього року.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2194
  0,0596
 0,14
EUR
 1
 44,8467
  0,2117
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9758  0,01 0,02 41,5583  0,06 0,15
EUR 44,5083  0,03 0,08 45,1688  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,09 0,22 41,2200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес