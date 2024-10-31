Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сухпайки з 2025 року стануть більш різноманітними - Міноборони

23:54 30.10.2024 |

Новини АПК

Сухпайки з 2025 року стануть більш різноманітними - Міноборони

 

Міністерство оборони та Державний оператор тилу (ДОТ) використовують результати опитування військовослужбовців у застосунку Армія+ для оновлення та розширення асортименту військових харчових наборів - сухпайків, повідомила пресслужба Міноборони.

"Результати опитування показали, що приблизно 25% респондентів потребують інклюзивного харчування. Це підкреслює нашу відповідальність створити індивідуальні рішення, що враховують релігійні, моральні та особисті потреби кожного військового. Над цим ми вже активно працюємо і скоро зможемо продемонструвати результат", - пояснив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У Міноборони запевнили, що продуктові набори відповідатимуть релігійним, медичним і моральним потребам. Уже затверджено технічні специфікації для халяльних раціонів і напрацьовуються оновлення для рослинних і кошерних сухпайків.

Особливу увагу Міноборони пообіцяло приділити побажанням військових щодо страв, які вони хотіли б бачити в наборах. Високим попитом користуються традиційні українські страви - каші, борщ і м'ясні страви. Респонденти також наголошують на необхідності урізноманітнення, зокрема, в супах, овочевих стравах і десертах.

Працюватимуть і над якістю наборів. За оцінкою п'ять і чотири за п'ятибальною шкалою поставив сухпайкам 51% опитаних військовослужбовців.

"Результати опитування допоможуть поліпшити якість чинних наборів. Пропозиції та зауваження військових буде враховано під час оновлення технічних специфікацій і планування закупівель на 2025 рік", - наголосили в Міноборони.

В опитуванні, яке проводили в застосунку Армія+, узяли участь 9128 респондентів, усі - чинні військовослужбовці. Опитування стосувалося якості харчових наборів, зручності та якості пакування, а також урахування релігійних, етичних та медичних потреб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2790
  0,1008
 0,24
EUR
 1
 44,6350
  0,0276
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9820  0,06 0,13 41,6224  0,04 0,09
EUR 44,4748  0,06 0,14 45,1996  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,12 0,28 41,3000  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес