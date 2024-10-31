Сухпайки з 2025 року стануть більш різноманітними - Міноборони

Міністерство оборони та Державний оператор тилу (ДОТ) використовують результати опитування військовослужбовців у застосунку Армія+ для оновлення та розширення асортименту військових харчових наборів - сухпайків, повідомила пресслужба Міноборони.

"Результати опитування показали, що приблизно 25% респондентів потребують інклюзивного харчування. Це підкреслює нашу відповідальність створити індивідуальні рішення, що враховують релігійні, моральні та особисті потреби кожного військового. Над цим ми вже активно працюємо і скоро зможемо продемонструвати результат", - пояснив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У Міноборони запевнили, що продуктові набори відповідатимуть релігійним, медичним і моральним потребам. Уже затверджено технічні специфікації для халяльних раціонів і напрацьовуються оновлення для рослинних і кошерних сухпайків.

Особливу увагу Міноборони пообіцяло приділити побажанням військових щодо страв, які вони хотіли б бачити в наборах. Високим попитом користуються традиційні українські страви - каші, борщ і м'ясні страви. Респонденти також наголошують на необхідності урізноманітнення, зокрема, в супах, овочевих стравах і десертах.

Працюватимуть і над якістю наборів. За оцінкою п'ять і чотири за п'ятибальною шкалою поставив сухпайкам 51% опитаних військовослужбовців.

"Результати опитування допоможуть поліпшити якість чинних наборів. Пропозиції та зауваження військових буде враховано під час оновлення технічних специфікацій і планування закупівель на 2025 рік", - наголосили в Міноборони.

В опитуванні, яке проводили в застосунку Армія+, узяли участь 9128 респондентів, усі - чинні військовослужбовці. Опитування стосувалося якості харчових наборів, зручності та якості пакування, а також урахування релігійних, етичних та медичних потреб.