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Сухпайки з 2025 року стануть більш різноманітними - Міноборони
23:54 30.10.2024 |
Міністерство оборони та Державний оператор тилу (ДОТ) використовують результати опитування військовослужбовців у застосунку Армія+ для оновлення та розширення асортименту військових харчових наборів - сухпайків, повідомила пресслужба Міноборони.
"Результати опитування показали, що приблизно 25% респондентів потребують інклюзивного харчування. Це підкреслює нашу відповідальність створити індивідуальні рішення, що враховують релігійні, моральні та особисті потреби кожного військового. Над цим ми вже активно працюємо і скоро зможемо продемонструвати результат", - пояснив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
У Міноборони запевнили, що продуктові набори відповідатимуть релігійним, медичним і моральним потребам. Уже затверджено технічні специфікації для халяльних раціонів і напрацьовуються оновлення для рослинних і кошерних сухпайків.
Особливу увагу Міноборони пообіцяло приділити побажанням військових щодо страв, які вони хотіли б бачити в наборах. Високим попитом користуються традиційні українські страви - каші, борщ і м'ясні страви. Респонденти також наголошують на необхідності урізноманітнення, зокрема, в супах, овочевих стравах і десертах.
Працюватимуть і над якістю наборів. За оцінкою п'ять і чотири за п'ятибальною шкалою поставив сухпайкам 51% опитаних військовослужбовців.
"Результати опитування допоможуть поліпшити якість чинних наборів. Пропозиції та зауваження військових буде враховано під час оновлення технічних специфікацій і планування закупівель на 2025 рік", - наголосили в Міноборони.
В опитуванні, яке проводили в застосунку Армія+, узяли участь 9128 респондентів, усі - чинні військовослужбовці. Опитування стосувалося якості харчових наборів, зручності та якості пакування, а також урахування релігійних, етичних та медичних потреб.
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