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АНАЛІТИКА

Україна збільшила експорт зернових цього сезону на 58%, – Мінагрополітики

16:38 30.10.2024 |

Новини АПК

 

Україна з початку 2024/2025 маркетингового року, станом на 30 жовтня, експортувала 14,14 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 5,24 млн тонн, або на 58%, більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, Україна експортувала 7,68 млн тонн пшениці, тоді як торік це було 4,48 млн тонн, 1,69 млн тонн ячменю (минулого року - 679 тис. тонн), 10,6 тис. тонн жита (торік - 0,9 тис. тонн) та 4,49 млн тонн кукурудзи (минулого року - 3,63 млн тонн).

Окрім того, за цей період Україна експортувала 25,1 тис. тонн борошна проти 42,4 тис. тонн за аналогічний період торік.

Раніше повідомлялося, що впродовж перших дев'яти місяців 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на $10,5 млрд. Обсяги експорту української агропродукції зросли більше ніж на чверть, а їхня вартість зросла на $1,4 млрд.

30 жовтня Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, зокрема, про особливості проведення операцій з експорту окремих видів аграрної продукції.

Режим експортного забезпечення стосуватиметься: меду, горіхів, пшениці і суміш пшениці та жита (меслин), жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику, олії соєвої, олії соняшникової, олії ріпакової та макухи.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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