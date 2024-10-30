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АНАЛІТИКА

В Україні аграрії отримали понад ₴37,4 мільярда доступних кредитів

15:54 30.10.2024 |

Новини АПК

 

Із початку 2024 року, станом на 30 жовтня, понад 7 тисяч агрогосподарств отримали понад 37,4 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«З початку року 11 290 агрогосподарств отримали 86,1 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 7 293 господарств профінансовано більш ніж на 37,4 млрд гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за різними програмами найбільший обсяг кредитів отримали аграрії Київської (19,2 млрд грн виділено для 1 090 підприємств), Дніпропетровської (6,1 млрд грн для 823 підприємств), Кіровоградської (5,8 млрд грн для 1349) та Вінницької (5,4 млрд грн для 1097) областей.

Зокрема, за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Київщини (4,7 млрд грн для 710 господарств), Вінниччини (3,2 млрд грн для 726), Одещини (3,1 млрд грн для 680), Кіровоградщини (2,9 млрд грн для 934) та Харківщини (2,9 млрд грн виділено для 434 господарств).

Як повідомлялось, пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» у 2024 році є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».

Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
Ключові теги: кредит
 

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