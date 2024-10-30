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АНАЛІТИКА

Дуда вважає потужне сільське господарство України проблемним питанням для вступу в ЄС

 

Президент Польщі Анджей Дуда попередив, що вступ України в Європейський Союз вимагає спеціальної аграрної політики, бо вона має надто потужне сільське господарство. Про це він сказав у інтерв'ю польському телебаченню Trwam.

"Звісно, проблем [у відносинах з Україною] вистачає. Вони є і будуть. Якщо ми говоримо про вступ України до ЄС, то питання її сільського господарства потребує детального аналізу, детального обговорення та особливої ​​європейської політики в цій сфері, тому що українське сільське господарство насправді настільки потужне, що може загрожувати сільському господарству всього ЄС у його нинішньому вигляді", - сказав Дуда.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща, ЄС
 

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