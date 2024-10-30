Фінансові новини
- |
- 30.10.24
- |
- 22:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дуда вважає потужне сільське господарство України проблемним питанням для вступу в ЄС
14:00 30.10.2024 |
Президент Польщі Анджей Дуда попередив, що вступ України в Європейський Союз вимагає спеціальної аграрної політики, бо вона має надто потужне сільське господарство. Про це він сказав у інтерв'ю польському телебаченню Trwam.
"Звісно, проблем [у відносинах з Україною] вистачає. Вони є і будуть. Якщо ми говоримо про вступ України до ЄС, то питання її сільського господарства потребує детального аналізу, детального обговорення та особливої європейської політики в цій сфері, тому що українське сільське господарство насправді настільки потужне, що може загрожувати сільському господарству всього ЄС у його нинішньому вигляді", - сказав Дуда.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія готова відкрити перші переговорні кластери з Україною, але можливі умови
|В ЄС задоволені роботою Верховної Ради, але помітили утиски опозиції
|Єврокомісія визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців
|Брюссель чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону «Єдині новини»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 13% до кінця року
|У «Prozorro.Продажі» запустили пілотний проєкт факторингу для малого та середнього бізнесу
|Реформу соцстрахування «єПотенціал» почнуть запускати із січня 2025 року - Жолнович
|Аптечний продаж в Україні за 9 міс. зріс на 12% у грошовому вираженні, у натуральному скоротився майже на 5%
|На аукціон виставили найбільшу ділянку «Земельного банку» на 4 тисячі гектарів
|Уряд представив дорожню карту відновлення роботи аеропортів під час війни
Бізнес
|Ubisoft більше не перекладатиме свої ігри українською мовою
|Nvidia «підхопила» звільнених фахівців Intel — і деякі отримають на 30% більшу платню
|ШI-модель Meta даватиме відповіді на основі матеріалів Reuters
|iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови
|Ютубер Mental Outlaw оскаржив злом китайськими вченими криптоалгоритмів
|Електрошокер для бактерій: вчені розробили медичний пластир, який струмом знищує небезпечні мікроби
|Якість відео в Instagram залежить від того, скільки переглядів воно збирає