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Мінагрополітики запускає проєкт мережі збору сільськогосподарських даних
09:29 30.10.2024 |
Мінагрополітики в межах євроінтеграції запускає пілотний проєкт мережі збору сільськогосподарських даних FADN/FSDN (Farm Sustainability Data Network) в Україні.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Проєкт мережі сільськогосподарських даних FADN/FSDN в Україні запускається на узгодження інституційних меж сільського господарства і розвитку сільських територій із політикою Європейського Союзу. Пілотний проєкт ми запускаємо у Полтавській області і хочемо зрозуміти, які можуть виникнути питання при впровадженні системи на практиці", - зазначила заступниця міністра аграрної політики та продовольства Оксана Осьмачко.
Запуск FADN/FSDN передбачений урядовим планом на виконання програми фінансової підтримки України з боку ЄС "Ukraine Facility".
У міністерстві пояснили, що метою мережі збору даних сталого розвитку фермерських господарств є адаптація збору бухгалтерських даних сільгоспвиробників для подальшого сталого розвитку аграрної галузі.
За словами Осьмачко, впровадження системи дозволить відстежувати ситуацію в агросекторі та приймати зважені рішення щодо призначення державної підтримки сільгоспвиробникам.Заступниця міністра наголосила, що у 2025 році планується поширити цей досвід на п'ять регіонів, а вже у 2026 році система має охопити всю територію України.
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