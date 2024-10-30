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В Україні майже вдвічі зросли закупівельні ціни на гречку
17:43 29.10.2024 |
В Україні цьогоріч майже вдвічі - до 15 тис. грн/т - зросли закупівельні ціни на гречку, що призведе до збільшення її вартості на полицях магазинів.
Про це кореспондентові Укрінформу розповіла директор крупозаводу "Озерянка" Анна Босюк.
"Цього року площі під гречкою зменшили. Літо було сухим, через що культури не наповнилися тією натурою, яку очікували аграрії і яку сподівалися отримати ми в себе на виробництві. Зараз іще є залишки минулорічного урожаю гречки, і фермери його притримують, очікуючи на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тис. грн/т, то зараз - це вже орієнтовно 15 тис. грн/т", - зазначила Босюк.
За її словами, магазини не можуть так швидко відреагувати на підняття ціни, бо мають значні залишки, які реалізують. Натомість на нову партію гречаної крупи вже роблять переоцінку в бік подорожчання.
"Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30-35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37-40 грн", - додала директор крупозаводу.
Босюк зауважила, що гречаної крупи має вистачити як для споживання в Україні, так і на експорт.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінагрополітики, в Україні станом на 25 жовтня намолотили 126,9 тис. т гречки. Урожай зібрано на 98% площ.
Урожай гречки в Україні в 2023 році становив 207,5 тис. т.
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