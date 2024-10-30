Уряд запровадив режим експортного забезпечення окремих видів агропродукції

Кабінет Міністрів України на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, що полягає у встановленні особливостей здійснення операцій з експорту окремих видів аграрної продукції.

Відповідну постанову уряд ухвалив 29 жовтня 2024 року, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

«За даними Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби за неповні 8 місяців цього року було експортовано понад 5 млн тонн сільськогосподарської продукції вартістю понад 50 млрд грн з ознаками ризику неповернення валютної виручки. Тому з метою мінімізації схем порушення законодавства України під час експорту окремих видів товарів, виведення значної частини економіки з тіні та збільшення надходжень до Державного бюджету уряд запроваджує режим експортного забезпечення на деякі категорії аграрної продукції», - пояснив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, режим експортного забезпечення передбачає, що експорт товарів здійснюватиметься лише зареєстрованими платниками ПДВ. Крім того, на товари, щодо яких діє даний режим, встановлюються мінімальні експортні ціни.

Качка додав, що різниця між фактурною та митною вартістю товарів не має бути від'ємною. До того ж передбачено електронний обмін інформації між Національним банком, Державною податковою службою та Держмитслужбою для контролю за експортерами, а також особливості складання та реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі.

Режим експортного забезпечення стосуватиметься продукції, визначеної законом про зовнішньоекономічну діяльність, зокрема: меду натурального, горіхів волоських, пшениці і суміші пшениці та жита (меслину), жита, ячменя, овесу, кукурудзи, соєвих бобів, насіння соняшнику, ріпаку або кользи тощо

У міністерстві зазначають, що постанова набере чинності через 30 днів після приведення у відповідність та прийняття усіх необхідних підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України № 3706-IX.

Як повідомлялось, у травні 2024 року Верховною Рада України внесла зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного стану.

Закон № 3706-IX набрав чинності 1 липня 2024 року. Урядом було схвалено низку нормативно правових актів, необхідних для реалізації зазначеного закону, а прийняте сьогодні рішення передбачає запровадження режиму експортного забезпечення окремих товарів (аграрної продукції) як остаточне рішення, необхідне для реалізації закону.