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АНАЛІТИКА

Імпорт масла в Україну зріс на 76%: молочники закликають уряд до дій

16:56 29.10.2024 |

Новини АПК

 

Без втручання держави українські споживачі можуть залишитись без вершкового масла національного виробництва через значний дефіцит сировини.

Про це заявив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур, коментуючи оперативну статистику щодо зовнішньої торгівлі молочними продуктами.

Імпорт вершкового масла в Україну в першій половині жовтня порівняно з відповідним періодом вересня зріс на 76%.

"Головними факторами, які спричиняють стрімке зростання імпорту масла, став дефіцит молока на внутрішньому ринку, а також недостатня державна підтримка молочної галузі. Відсутність дієвої програми підтримки тваринництва призводить до того, українське виробництво падає, а імпорт збільшується. Левова частка державної підтримки тим часом йде малим господарствам, які не здатні забезпечити належну якість молока для переробки", - говорить Арсен Дідур.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України відзначив, що з новим керівництвом Міністерстві аграрної політики та продовольства України досягнено домовленості щодо розробки антикризового плану для молочної галузі.

"Новий міністр налаштований конструктивно. Є підстави сподіватись, що за заявами про співпрацю ми матимемо конкретні кроки уряду, спрямовані на удосконалення системи державної підтримки молочної галузі. Якщо ми програємо внутрішній ринок імпорту, виникнуть значні загрози для продовольчої безпеки України, що в умовах війни неприпустимо", - зауважив Арсен Дідур.

На вересневій зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем власники молочних компаній закликали Мінагрополітики спільно сформувати програмний документ щодо розвитку молочного скотарства в Україні. За місяць після цієї зустрічі робота над антикризової програмою не стартувала.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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