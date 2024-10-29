В Україні споживання свинини повертається на довоєнний рівень

Рівень споживання свинини на одну особу в Україні у 2024 році становитиме 19,4 кг, згідно з прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства.

У довоєнному 2021 році споживання свинини на одну особу в Україні становило 19,5 кг. За підсумками 2022 року рівень споживання зріс до 20,4 кг на особу, у 2023 - скоротився до 19,8 кг, згідно з даними Мінагрополітики, наданими раніше виданню Delo.ua на журналістський запит.

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічується 4,9 млн поголів'я свиней (станом на 1 січня 2022 року - 5,6 млн поголів'я).

Виробництво свинини за дев'ять місяців 2024 року склало 487 000 тонн.

"На сьогодні українці споживають 36% свинини від усієї м'ясної продукції на рік. Це хороший показник. Разом з тим експорт свинини становить лише 3000 тонн щорічно. Ці показники потрібно міняти", - зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль на нараді з представниками громадських організацій м'ясної галузі.