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Україна стала членом сільськогосподарського фонду ООН
14:31 28.10.2024 |
Україна офіційно стала членом Міжнародного фонду сільського розвитку (IFAD).
Про це повідомляє міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
"Це стратегічний крок, над яким працювали Мінагрополітики і після останньої робочої зустрічі з представниками IFAD у Римі нам вдалося стати 179 країною-членом", - зазначив міністр.
Він додав, що ця організація - єдина агенція Організації Об'єднаних Націй, що повністю зосереджена на трансформації сільського господарства, розвитку сільської економіки та продовольчих систем.
Членство в IFAD дає Україні нові можливості та перспективи, які сприятимуть розвитку агросектору загалом, заявив Коваль.
Повідомляється, що пріоритет IFAD - розвиток малого фермерства. Їхня підтримка дозволить виробникам підвищити конкурентоздатність, зміцнити позиції на ринку та вплине на розвиток аграрного сектору країни загалом.
Також українські виробники матимуть доступ до недорогих фінансових ресурсів, грантової підтримки, до участі в тендерах Фонду для закупівель товарів і послуг, до інвестицій для підтримки сталого розвитку.
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