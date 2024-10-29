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Уряд гармонізував європейське й українське фітосанітарне законодавство

13:02 28.10.2024 |

Новини АПК, Право

 

Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю вніс зміни до порядку проведення фітосанітарних процедур, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалено для приведення закону "Про карантин рослин" у відповідність до закону "Про адміністративну процедуру", а також для врегулювання окремих положень з оформлення фітосанітарних сертифікатів і фітосанітарних сертифікатів на реекспорт із врахуванням положень Європейського парламенту та Ради (ЄС) N 2016/2031 про захисні заходи проти шкідливих організмів рослин.

Зміни зачіпають процедури інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи, повторної фітосанітарної експертизи, нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об'єктів регулювання, оформлення сертифікатів, контролю за проведенням огляду під час відбору зразків і вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи.

Крім того, детально регламентовано процеси цифровізації у сфері карантину та захисту рослин, зокрема, уточнено функції (автоматизованої) системи, що забезпечує надання електронних сервісів та електронний обмін даними, зокрема подання заяв і документів у сфері карантину та захисту рослин, оформлення проведення фітосанітарних процедур і фітосанітарних заходів, оформлення карантинних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів і фітосанітарних сертифікатів на реекспорт; реєстрів та переліків, передбачених законодавством у сфері карантину та захисту рослин.

Документ також визначає механізм функціонування електронного особистого кабінету у фітосанітарній системі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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