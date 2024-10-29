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АНАЛІТИКА

Після перевірок військових частин Міноборони встановило вимоги до калорійності їжі для ЗСУ

09:08 28.10.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство оборони встановило вимоги до калорійності основних продуктів, що постачаються до Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалили у результаті перевірок військових частин - там виявили недоліки, зокрема, стосовно випадків постачання продуктів із заниженою калорійністю, зауважило відомство.

"В умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими. Тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли потреби наших захисників за поживністю та енергетичною цінністю", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Державний оператор тилу розпочне використовувати ці вимоги як додаток до державних договорів на закупівлю харчів, що наберуть чинності з початку 2025 року, очікує Міноборони.

Раніше ж енергетичну цінність їжі визначав сам постачальник на етапі укладання контракту з Держоператором.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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