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АНАЛІТИКА

Аграрії намолотили 63,7 млн тонн зернових та олійних - Мінагрополітики

17:39 25.10.2024 |

Новини АПК

 

Аграрії всіх областей України, прибираючи з полів зернові й олійні культури, станом на 25 жовтня вже намолотили 63,7 млн тонн нового врожаю з 18,1 млн га порівняно з 62,2 млн тонн із 17,7 млн га тижнем раніше.

Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства в п'ятницю, вже зібрано 45,1 млн тонн (42,8 млн тонн) зернових і зернобобових, 18,6 млн тонн (18 млн тонн) олійних і 8,3 млн тис. тонн (6,5 тис. тонн) цукрових буряків.

У міністерстві уточнили, що завершено жнива пшениці, якої отримано 22,3 млн тонн із 4,9 млн га за врожайності 42,4 ц/га, ячменю - 5,5 млн тонн із 1,4 млн га за врожайності 39,2 ц/га, гороху - 465,3 млн тонн із 212,2 тис. га за врожайності 21,9 ц/га та ріпаку - 3,5 млн тонн із 1,3 млн га за врожайності 27,3 ц/га.

Триває збирання кукурудзи, якої отримано 15,4 млн тонн (13,2 тис. тонн тижнем раніше) з 2,7 млн га (67% від плану), гречки - 126,9 тис. тонн (124,8 тис. тонн) з 87,5 тис. га (98%), проса - 159,5 тис. тонн (158,9 тис. тонн) з 85,1 тис. га (92%).

В Україні завершується збирання олійних. Зокрема, вже намолочено 5,6 млн тонн сої (тижнем раніше - 5,2 млн тонн) з 2,5 млн га (93%), соняшнику - 9,5 млн тонн (9,3 млн тонн) з 4,6 млн га (94%).

Водночас за збиранням зернових лідирують аграрії Одещини, які обмолотили 4,4 млн га, Полтавщини - 4 млн тонн, Вінниччини - 3,3 млн тонн. За врожайністю першість утримують аграрії Хмельницької області з показником 68,3 ц/га, Тернопільської - 64,9 ц/га і Чернігівської - 63,5 ц/га.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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