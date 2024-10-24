Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна наростила на 10,2% імпорт молочних продуктів, експорт - на 5,3%

10:49 24.10.2024 |

Новини АПК

 

Обсяг зовнішньої торгівлі молочною продукцією в першій половині жовтня становив $20,4 млн і збільшився на 7,8% проти першої половини вересня, повідомила експертно-аналітична служба Спілки молочних підприємств України (СМПУ).

Згідно з повідомленням, обсяг експорту зріс на 5,3% - до $9,8 млн, імпорту - на 10,2%, до $10,6 млн. Зокрема, на 67% збільшилася частка експорту сирів, на 4% - кисломолочних продуктів.

Знизився показник експорту молочної сироватки - на 58%, вершкового масла і молочних жирів - на 19%, молока і вершків - на 6%.

Водночас зріс обсяг імпорту вершкового масла і молочних жирів - на 76%, молочної сироватки - на 14%, кисломолочних продуктів - на 11%, сирів - на 5%. Зниження імпорту на 3% спостерігалося лише щодо молока і вершків, констатували в СМПУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2739
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 44,4355
  0,2726
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9585  0,00 0,01 41,5631  0,01 0,03
EUR 44,3635  0,14 0,32 45,0977  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2850  0,00 0,01 41,3000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес