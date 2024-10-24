Україна наростила на 10,2% імпорт молочних продуктів, експорт - на 5,3%

Обсяг зовнішньої торгівлі молочною продукцією в першій половині жовтня становив $20,4 млн і збільшився на 7,8% проти першої половини вересня, повідомила експертно-аналітична служба Спілки молочних підприємств України (СМПУ).

Згідно з повідомленням, обсяг експорту зріс на 5,3% - до $9,8 млн, імпорту - на 10,2%, до $10,6 млн. Зокрема, на 67% збільшилася частка експорту сирів, на 4% - кисломолочних продуктів.

Знизився показник експорту молочної сироватки - на 58%, вершкового масла і молочних жирів - на 19%, молока і вершків - на 6%.

Водночас зріс обсяг імпорту вершкового масла і молочних жирів - на 76%, молочної сироватки - на 14%, кисломолочних продуктів - на 11%, сирів - на 5%. Зниження імпорту на 3% спостерігалося лише щодо молока і вершків, констатували в СМПУ.