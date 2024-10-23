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Мінекономіки розширило перелік сільгосптехніки, за яку аграріям компенсують 25%

16:54 23.10.2024 |

Новини АПК

 

Мінекономіки розширило перелік сільгосптехніки та обладнання українських виробників, за придбання якої аграрії можуть отримати компенсацію 25% вартості від держави.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Тепер до програми входять 11 771 одиниця техніки від 133 українських підприємств.

"Ще 7 нових підприємств з виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання взяли участь у державній програмі. Перелік української техніки, за придбання якої держава компенсує аграріям 25% від вартості, збільшився на 324 позиції та становить майже 11,8 тис. найменувань", - зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка України - Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

В міністерстві нагадали, щоб скористатися держпрограмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
За матеріалами: Економічна правда
 

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