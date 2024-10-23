Сибіга запропонував створити в Омані хаб для експорту української агропродукції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував створити продовольчий хаб в Султанаті Оман для виходу української продукції на ринки держав східної Африки.

Про це йшлося під час переговорів глави української дипломатії з міністром економіки Оману доктором Саідом бен Мохамедом бен Ахмедом Аль-Сакрі, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що міністр висловив зацікавленість України в розвитку відносин з Оманом та державами Затоки в низці сфер, серед яких торгівля, інвестиції, експорт продовольства, розвиток відновлюваної енергетики та технологій.

«Міністр запропонував оманській стороні розглянути можливість створення продовольчого хабу для української продукції та її подальшого просування на ринки держав східної Африки», - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Сибіга наголосив, що попри війну та удари Росії по українській портовій інфраструктурі та цивільним суднам, наша держава залишається одним з гарантів світової продовольчої безпеки. Він запевнив у готовності України і надалі бути надійним партнером для держав Близького Сходу та Африки у постачанні критично необхідного продовольства. Міністр запросив оманську сторону взяти участь у третьому Продовольчому саміті, який відбудеться цьогоріч у Києві.

Міністри окремо погодилися із важливістю започаткування діяльності двосторонньої міжурядової комісії, проведення її першого засідання. Вони обговорили можливість направлення взаємних бізнес-місій для вивчення можливостей співпраці та створення постійно діючого механізму бізнес-ради для розвитку двосторонньої торгівлі.

Міністри приділили увагу перспективам нарощування договірно-правової бази для зміцнення торговельних звʼязків, укладення угод про уникнення подвійного оподаткування та преференційну торгівлю.

Глава МЗС також запросив оманську сторону взяти участь у наступній конференції з відновлення України та відігравати активну роль у відбудові нашої держави. Сторони приділили окрему увагу розвитку співпраці в культурно-гуманітарній сфері.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Оману обговорив із главою МЗС Бадром аль-Бусаїді Формулу миру і посилення співпраці.

Після візиту до Туреччини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідує Оман, а потім здійснить візити до Анголи, Єгипту і Південної Африки.