Україна у січні-вересні 2024 року експортувала 48,9 мільйона тонн агропродукції, що на 25,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.

«Протягом перших дев'яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більше ніж на чверть, а саме на 9,9 мільйона тонн. Їх вартість зросла на $1,4 мільярда.

Загалом за nhb квартали 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на 10,5 млрд доларів США», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що основною причиною такого зростання стало відновлення морського експорту, частка якого сягнула 89% від загального обсягу.

У структурі експорту переважають зернові культури - 42,3 млн тонн на суму 7,1 млрд дол. Значну частку також займає експорт насіння та плодів олійних рослин - 5 млн тонн вартістю 2,2 млрд дол.

Водночас імпорт агропродукції до України становив 978,8 тис. тонн на суму 1,7 млрд дол. Майже половину імпорту становлять їстівні плоди та горіхи - 468 тис. тонн на 563,8 млн дол. Також значними за обсягом є імпорт овочів - 194,2 тис. тонн на 246,6 млн дол, а за вартістю - насіння олійних рослин на 346,5 млн дол. (50,2 тис. тонн). На відміну від експорту, 80% імпортованої продукції доставляється автотранспортом.

Як повідомляв Укрінформ, українські експортери у січні-вересні 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 36,2% до 99,3 млн тонн.

Протягом січня - вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували - на $30,7 млрд.