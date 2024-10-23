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АНАЛІТИКА

Експорт української агропродукції за дев'ять місяців сягнув 48,9 мільйона тонн

15:53 23.10.2024 |

Новини АПК

 

Україна у січні-вересні 2024 року експортувала 48,9 мільйона тонн агропродукції, що на 25,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.

Експорт української агропродукції за дев'ять місяців сягнув 48,9 мільйона тонн

 

«Протягом перших дев'яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більше ніж на чверть, а саме на 9,9 мільйона тонн. Їх вартість зросла на $1,4 мільярда.

Загалом за nhb квартали 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на 10,5 млрд доларів США», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що основною причиною такого зростання стало відновлення морського експорту, частка якого сягнула 89% від загального обсягу.

У структурі експорту переважають зернові культури - 42,3 млн тонн на суму 7,1 млрд дол. Значну частку також займає експорт насіння та плодів олійних рослин - 5 млн тонн вартістю 2,2 млрд дол.

Водночас імпорт агропродукції до України становив 978,8 тис. тонн на суму 1,7 млрд дол. Майже половину імпорту становлять їстівні плоди та горіхи - 468 тис. тонн на 563,8 млн дол. Також значними за обсягом є імпорт овочів - 194,2 тис. тонн на 246,6 млн дол, а за вартістю - насіння олійних рослин на 346,5 млн дол. (50,2 тис. тонн). На відміну від експорту, 80% імпортованої продукції доставляється автотранспортом.

Як повідомляв Укрінформ, українські експортери у січні-вересні 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 36,2% до 99,3 млн тонн.

Протягом січня - вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували - на $30,7 млрд.
 

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