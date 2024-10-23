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В Україні збирають перший урожай бавовни, наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів
11:42 23.10.2024 |
В Україні завершують збір першого урожаю бавовни. Наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів, а для фермерів запустять програми з фінансування.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
За його словами, тестові плантації висадили в Одесі навесні цього року у восьми фермерських господарствах і одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин. Це були невеликі ділянки від 0,2 до 0,5 га.
У результаті аграрії отримали 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га.
Загалом до України завезли п'ять сортів бавовнику: два - з США, два - з Німеччини та один - з Туреччини.
"Бавовна - це культура, яку використовують для виробництва пороху. У військові часи така сировина для України надважлива. Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.
Наступного року очікуємо збільшення посіву до 30 тисяч га. Для фермерів, які візьмуться за цю справу, Мінагрополітики планує запустити відповідні програми з фінансування", - наголосив Коваль.
Як повідомлялося, наприкінці квітня Верховна Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни. Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.
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