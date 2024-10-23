Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні збирають перший урожай бавовни, наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів

11:42 23.10.2024 |

Новини АПК

В Україні збирають перший урожай бавовни, наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів

 

В Україні завершують збір першого урожаю бавовни. Наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів, а для фермерів запустять програми з фінансування.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, тестові плантації висадили в Одесі навесні цього року у восьми фермерських господарствах і одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин. Це були невеликі ділянки від 0,2 до 0,5 га.

У результаті аграрії отримали 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на площі понад 5 га.

В Україні збирають перший урожай бавовни, наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів

 

Загалом до України завезли п'ять сортів бавовнику: два - з США, два - з Німеччини та один - з Туреччини.

"Бавовна - це культура, яку використовують для виробництва пороху. У військові часи така сировина для України надважлива. Окрім цього, з бавовни також можна виробляти тканину і олію.

В Україні збирають перший урожай бавовни, наступного року посіви збільшать до 30 тисяч гектарів

 

Наступного року очікуємо збільшення посіву до 30 тисяч га. Для фермерів, які візьмуться за цю справу, Мінагрополітики планує запустити відповідні програми з фінансування", - наголосив Коваль.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Верховна Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни. Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3313
  0,0480
 0,12
EUR
 1
 44,7081
  0,1049
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9548  0,02 0,05 41,5768  0,02 0,04
EUR 44,5060  0,10 0,22 45,2264  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,07 0,17 41,3000  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес