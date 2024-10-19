Соняшникова олія в портах Одеси за тиждень подорожчала на $40 за тонну

Соняшникова олія в портах Одеси за тиждень зросла на близько $40 проти з цін минулого тижня. Про це повідомляють аналітики Spike Brokers.

Ціни на соняшник продовжують зростати через високий попит від переробних заводів та невисоку пропозицію з боку виробників.

"Аграрії не поспішають продавати великі об'єми олійної культури, чекаючи ще більших цін", - зазначають аналітики.

Переробні заводи вже готові платити за соняшник за базового вмісту олії 46% - $520-525 без ПДВ з доставленням, залежно від тоннажу.

Останні індикації покупців: DAP Україна (завод) - $500-530, DAP Болгарія (центр) - $550-560, CIF Болгарія (порт) - $540-550.