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АНАЛІТИКА

Соняшникова олія в портах Одеси за тиждень подорожчала на $40 за тонну

23:04 18.10.2024 |

Новини АПК

 

Соняшникова олія в портах Одеси за тиждень зросла на близько $40 проти з цін минулого тижня. Про це повідомляють аналітики Spike Brokers.

Ціни на соняшник продовжують зростати через високий попит від переробних заводів та невисоку пропозицію з боку виробників.

"Аграрії не поспішають продавати великі об'єми олійної культури, чекаючи ще більших цін", - зазначають аналітики.

Переробні заводи вже готові платити за соняшник за базового вмісту олії 46% - $520-525 без ПДВ з доставленням, залежно від тоннажу.

Останні індикації покупців: DAP Україна (завод) - $500-530, DAP Болгарія (центр) - $550-560, CIF Болгарія (порт) - $540-550.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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