Фінансові новини
- |
- 18.10.24
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні зібрали майже 61 мільйон тонн зернових та олійних культур
16:57 18.10.2024 |
Станом на 18 жовтня в Україні зібрано 60,8 млн т нового врожаю зернових та олійних, зокрема, 22,3 млн т пшениці.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.
"Загалом зібрано 42,8 млн т зернових, 18 млн т олійних та майже 6,5 млн т цукрових буряків", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, пшениці намолочено 22,3 млн т із 4,9 млн га (або 100% площ); ячменю - 5,5 млн т із 1,4 млн га (або 100% площ); гороху намолочено 465,3 тис. т із 212,2 тис. га (або 100%).
Тим часом кукурудзу обмолочено на 2,4 млн га (або 59% площ), намолочено 13,2 млн т. Проса намолочено 158,9 тис. т; гречки - 124,8 тис. т.
Що ж до олійних, то соняшнику зібрано 9,3 млн т зі 4,5 млн га (або 91% площ), сої намолочено 5,2 млн т із площі 2,3 млн га (або 88% від засіяних).
Завершено збирання ріпаку на 100% площ (1,3 млн га), намолочено 3,5 млн т насіння.
За валовим збором зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини - 4,3 млн т, Полтавщини - 3,8 млн т та Вінниччини - 3 млн т.
За урожайністю зернових у першій п'ятірці аграрії Хмельниччини з показником 67,7 ц/га, Буковини (64,5 ц/га), Черкащини (61,0 ц/га), Івано-Франківщини (60,3 ц/га) та Чернігівщини (60,0 ц/га).
Аграрії 14 областей збирають цукрові буряки, додали в міністерстві.
Як повідомлялось, за оновленим прогнозом Міністерства сільського господарства США (USDA) на 2024/2025 маркетинговий рік, показники України щодо виробництва пшениці збільшено на 0,6 млн т, до 22,9 млн т, експорт - на 1 млн т, до 16 млн т.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес очікує на пожвавлення ділової активності за помірного зростання інфляції та обмінного курсу - результати опитування НБУ
|Leopard, Marder, снаряди і дрони: Німеччина оновила список допомоги Україні
|Допомога Україні та «план перемоги»: результати саміту ЄС
|Незаконне збагачення на 20 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру депутатці від «Слуги народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|Держорганізації за 9 міс. здійснили 2,5 млн публічних закупівель - «Опендатабот»
|Зростання ВВП України у вересні прискорилося до 3,8% і за 9 міс. становило 4,5% - Мінекономіки
|«Оператор ринку» оголосив перші торги гарантіями походження «зеленої» енергії
|Уряд схвалив законопроєкт про реформу ринку залізничних перевезень
|В Україні зібрали майже 61 мільйон тонн зернових та олійних культур
|В Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій
Бізнес
|Віцепрезидент Meta назвав «маячнею» заяви про глобальну загрозу з боку ШІ
|У Apple великі плани на «розумний дім»: компанія розширить використання ШІ та відкриє свою екосистему для гаджетів інших виробників
|Google замовив ядерні реактори для своїх центрів обробки даних
|22% медичних порад Copilot можуть вбити, — дослідження
|США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ до деяких країн, - Bloomberg
|Штучний інтелект може замінити меню налаштувань в смартфонах Samsung Galaxy S
|ЗМІ: китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера