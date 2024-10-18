В Україні зібрали майже 61 мільйон тонн зернових та олійних культур

Станом на 18 жовтня в Україні зібрано 60,8 млн т нового врожаю зернових та олійних, зокрема, 22,3 млн т пшениці.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

"Загалом зібрано 42,8 млн т зернових, 18 млн т олійних та майже 6,5 млн т цукрових буряків", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено 22,3 млн т із 4,9 млн га (або 100% площ); ячменю - 5,5 млн т із 1,4 млн га (або 100% площ); гороху намолочено 465,3 тис. т із 212,2 тис. га (або 100%).

Тим часом кукурудзу обмолочено на 2,4 млн га (або 59% площ), намолочено 13,2 млн т. Проса намолочено 158,9 тис. т; гречки - 124,8 тис. т.

Що ж до олійних, то соняшнику зібрано 9,3 млн т зі 4,5 млн га (або 91% площ), сої намолочено 5,2 млн т із площі 2,3 млн га (або 88% від засіяних).

Завершено збирання ріпаку на 100% площ (1,3 млн га), намолочено 3,5 млн т насіння.

За валовим збором зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини - 4,3 млн т, Полтавщини - 3,8 млн т та Вінниччини - 3 млн т.

За урожайністю зернових у першій п'ятірці аграрії Хмельниччини з показником 67,7 ц/га, Буковини (64,5 ц/га), Черкащини (61,0 ц/га), Івано-Франківщини (60,3 ц/га) та Чернігівщини (60,0 ц/га).

Аграрії 14 областей збирають цукрові буряки, додали в міністерстві.

Як повідомлялось, за оновленим прогнозом Міністерства сільського господарства США (USDA) на 2024/2025 маркетинговий рік, показники України щодо виробництва пшениці збільшено на 0,6 млн т, до 22,9 млн т, експорт - на 1 млн т, до 16 млн т.