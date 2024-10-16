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АНАЛІТИКА

Ціни на українську пшеницю зростатимуть до кінця січня - аналітики

15:56 16.10.2024 |

Новини АПК

 

Український ринок пшениці показує стабільне зростання цін, основними причинами цього є зниження врожайності в Європі та Австралії, високий попит з боку азійських імпортерів та обмежена пропозиція зерна на світових ринках, повідомили в аналітичному кооперативі "Пуск", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної раді (ВАР).

"Така тенденція триватиме щонайменше до кінця жовтня. На тлі кліматичних проблем та зниження врожаю в Європейському Союзі українська пшениця стає більш конкурентоспроможною, особливо для азійських країн. Наразі умовна ціна в портах наближається до $210/тонн, і є потенціал для зростання до $220/тонн", - зазначили аналітики.

Експерти вказали, що вагомим фактором зростання цін є також високі темпи експорту української пшениці.

"Експорт із України вже досяг 900 тис. тонн, що свідчить про стабільний попит. Ринок працює з коліс, без значних накопичень у портах, що підтримує стабільність цін", - наголосили експерти.

Крім того, ціни на пшеницю також підтримують новини із російського ринку.

"Російські експортери домовилися про мінімальну ціну на свою пшеницю на рівні $250/тонн, що дає українському ринку можливості для зміцнення позицій, оскільки азійські імпортери шукають альтернативи за умов дефіциту", - стверджують експерти.

Водночас, ціна на продовольчу пшеницю зростає і на внутрішньому ринку України. Ціна на пшеницю 2-го класу вже перевищує 9700 грн/т, що робить внутрішній ринок привабливішим для реалізації продукції.

"Обмежена пропозиція зерна стимулюватиме подальше зростання цін. Очікується, що ця тенденція триватиме до грудня - січня, коли ціни в портах можуть досягти $230/тонн", - прогнозують у "Пуску".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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