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Україна отримуватиме більше підтримки від ФAO в агросекторі
11:46 16.10.2024 |
Під час Всесвітнього дня продовольства в Італії, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФAO) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України домовилися провести аналіз нових напрямів співпраці.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
«Дякуємо ФAO за програми підтримки аграрного сектору, які вже діють в Україні. Зокрема, рукави для зберігання зерна на прифронтових територіях. Це дуже важливо для наших фермерів», - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Міністр підкреслив важливість купівлі продукції в українських фермерів для допомоги іншим країнам, таким як Судан, Ліван та інші. За його словами, таким чином Продовольча та сільськогосподарська організація ООН допомагає відразу багатьом країнам.
Коваль зазначив, що одним із головних завдань для аграрного сектору України є глибинна переробка і експорт продукції з доданою вартістю. Це допоможе створити додаткові робочі місця та збільшити дохід від експорту агропродукції.
Очільник українського агровідомства обговорив з генеральним директором ФAO Цюєм Дуньюєм питання підтримки програм щодо освоєння нових аграрних професій українськими жінками, а також ветеранами, що допоможе їхній реабілітації та соціалізації.
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