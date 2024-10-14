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АНАЛІТИКА

Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту пшениці з України на 1 млн тонн і знизив кукурудзи на 1 млн тонн

13:08 14.10.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України у 2024/2025 маркетинговому році (МР, липень 2024/червень 2025-го) ще на 1 млн тонн - до 16,0 млн тонн.

Як ідеться в жовтневому звіті USDA ввечері в п'ятницю, такий перегляд зроблено завдяки підвищенню оцінки врожаю з 22,3 млн тонн до 22,9 млн тонн, а також зниженню оцінки внутрішнього споживання з 7,0 млн тонн до 6,7 млн тонн і перехідних залишків з 1,09 млн тонн до 0,99 млн тонн.

Водночас прогноз експорту кукурудзи з України цього маркетингового року погіршено на 1 млн тонн - до 23 млн тонн через зниження оцінки врожаю на 1 млн тонн - до 26,2 млн тонн.

Очікування експорту інших зернових культур збережено на рівні близько 2,5 млн тонн.

Американське відомство нагадує, що минулого МР урожай пшениці в Україні становив 23,0 млн тонн, експорт - 18,58 млн тонн, тоді як кукурудзи - відповідно 32,5 млн тонн і 29,6 млн тонн.

Світове виробництво пшениці в сезоні-2024/2025 USDA прогнозує на рівні 794,08 (-2,8 млн тонн до вересневого прогнозу), а світовий експорт - 215,82 млн тонн (-0,69 млн тонн).

Погіршено також оцінку як світового виробництва кукурудзи - до 1 млрд 217,19 (-1,38 млн тонн до вересневого прогнозу), так і її світового експорту - до 190,50 млн тонн (-0,87 млн тонн).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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