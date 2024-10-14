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АНАЛІТИКА

ФАО допоможе Україні розвивати аграрну дипломатію

12:15 14.10.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики і продовольства за підтримки Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) має намір розвивати аграрну дипломатію, повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Віталій Коваль після зустрічі з главою регіонального офісу Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) для Європи і Центральної Азії Віорелом Гуцу.

"Мета аграрної дипломатії - на базі профільних закладів вищої освіти підготувати фахівців для просування української сільгосппродукції на міжнародних ринках. Йдеться про так званих аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах за кордоном", - процитувала Віталія Коваля пресслужба Мінагрополітики.

Український міністр додав, що команда ФАО підтвердила інтерес до реалізації такого проєкту.

Міністри також обговорили можливість виділення грантів для українських аграріїв для автоматизації процесів виробництва та збільшення обсягів продукції з доданою вартістю, забезпечення фермерів-тваринників генераторами, перехід на газогенератори, залучення міжнародних експертів для адаптації українського агросектору до європейських вимог та кліматичні програми для України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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