В Україні зібрали понад 62 мільйони тонн нового врожаю

В Україні станом на 11 жовтня аграрії зібрали 62,2 млн т сільгосппродукції нового врожаю з площі 16,8 млн га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"Загалом зібрано майже 40,2 млн т зернових, 17 млн т олійних та майже 5 млн т цукрового буряку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, повністю обмолотили пшеницю, намолочено 22, 3 млн т з площі 4,9 млн га, ячмінь - 5,5 млн т із площі 1,4 млн га, горох - 465,3 тис. т із площі 212,2 тис.га та ріпак - 3,5 млн т насіння з площі 1,3 млн га.

Крім того, аграрії зібрали 10,6 млн т кукурудзи, 156,1 тис. т проса, 124,3 тис. т гречки.

Врожай соняшнику становив 8,8 млн т із площі 4,3 млн га, а сої - 4,8 млн т з площі 2,1 млн га.

За валовим збором зернових у лідерах сільгосптоваровиробники Одещини (4,2 млн т), Полтавщини (3,5 млн т) та Кіровоградщини (2,7 млн т).

За урожайністю зернових лідирують аграрії Хмельниччини з показником 65,5 ц/га, Буковини - 63 ц/га, Черкащини - 60,5 ц/га та Івано-Франківщини - 60,2 ц/га.

У міністерстві повідомили, що в 12 областях проводиться збір цукрових буряків.