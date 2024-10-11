Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацполіція порушує антимонопольне законодавство: блокує вирощування маку — АМКУ

16:56 11.10.2024 |

Новини АПК

 

Антимонопольний комітет визнав у діях Національної поліції порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органу влади. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ ухвалило відповідне рішення після заяви ТОВ "Український мак", що вирощує мак снотворний. Компанія скаржилася, що Нацполіція відмовляє їй у видаванні дозволу, необхідного для отримання ліцензії, через відсутність договору охорони саме з поліцією охорони.

Під час розгляду справи АМКУ з'ясував, що протягом 2019-2024 років Нацполіція відмовляла у видаванні дозволів й іншим компаніям.

У Законі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори" передбачено обов'язок власників ліцензій вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання та перероблювання цих рослин.

Поліція аргументує відмову у видаванні дозволів низкою нормативних документів (постанов Кабміну №1026 і 975, наказом МВС №507), де йдеться про повноваження поліції охорони.

Своєю чергою АМКУ зазначає, що у Законі про наркотичні засоби не встановлено вимог щодо забезпечення охорони виключно за участю поліції охорони.

Комітет встановив, що такі дії поліції обмежують підприємства зі сфери обігу наркотичних засобів у виборі суб'єкта охоронної діяльності. Це призводить до обмеження конкуренції на цьому ринку, оскільки можливість працювати на ньому залежить від отримання дозволу поліції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1891
  0,0181
 0,04
EUR
 1
 45,0238
  0,0239
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8885  0,02 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR 44,9423  0,07 0,16 45,6185  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес