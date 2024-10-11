Фінансові новини
- |
- 11.10.24
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацполіція порушує антимонопольне законодавство: блокує вирощування маку — АМКУ
16:56 11.10.2024 |
Антимонопольний комітет визнав у діях Національної поліції порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органу влади. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
АМКУ ухвалило відповідне рішення після заяви ТОВ "Український мак", що вирощує мак снотворний. Компанія скаржилася, що Нацполіція відмовляє їй у видаванні дозволу, необхідного для отримання ліцензії, через відсутність договору охорони саме з поліцією охорони.
Під час розгляду справи АМКУ з'ясував, що протягом 2019-2024 років Нацполіція відмовляла у видаванні дозволів й іншим компаніям.
У Законі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори" передбачено обов'язок власників ліцензій вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання та перероблювання цих рослин.
Поліція аргументує відмову у видаванні дозволів низкою нормативних документів (постанов Кабміну №1026 і 975, наказом МВС №507), де йдеться про повноваження поліції охорони.
Своєю чергою АМКУ зазначає, що у Законі про наркотичні засоби не встановлено вимог щодо забезпечення охорони виключно за участю поліції охорони.
Комітет встановив, що такі дії поліції обмежують підприємства зі сфери обігу наркотичних засобів у виборі суб'єкта охоронної діяльності. Це призводить до обмеження конкуренції на цьому ринку, оскільки можливість працювати на ньому залежить від отримання дозволу поліції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Більшість контрабандистів зі списку Зеленського вивели з-під санкцій
|«Пільг на крипту не буде»: Гетманцев анонсував оподаткування криптовалюти на початку наступного року
|Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом – депутат
|ЄС – про удари по кораблях із зерном в Одесі: Це відповідь охочим до миру з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки завершило бета-тестування програми нацкешбеку - Свириденко
|Спеціальний фінансовий траст-фонд Світового банку для України становитиме щонайменше $10 млрд - Шмигаль
|В НБУ пояснили, чому зростатиме інфляція
|Велика приватизація: Кабмін погодив продаж ОГХК власнику оператора Vodafone з 4 мільярди
|«Вони реально завозять». Галущенко прогнозує 2 ГВт нової генерації від підприємств
|Нацполіція порушує антимонопольне законодавство: блокує вирощування маку — АМКУ
|Ринок українських ТРЦ очікує на введення 570 тис. кв. м у найближчі два роки - голова УРТЦс
Бізнес
|TikTok має українськомовних модераторів, які працюють з Європи, – топменеджер
|Renault і Stellantis можуть об'єднатись у новий альянс і створити автомобільний Airbus: подробиці
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel