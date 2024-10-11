Нацполіція порушує антимонопольне законодавство: блокує вирощування маку — АМКУ

Антимонопольний комітет визнав у діях Національної поліції порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органу влади. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ ухвалило відповідне рішення після заяви ТОВ "Український мак", що вирощує мак снотворний. Компанія скаржилася, що Нацполіція відмовляє їй у видаванні дозволу, необхідного для отримання ліцензії, через відсутність договору охорони саме з поліцією охорони.

Під час розгляду справи АМКУ з'ясував, що протягом 2019-2024 років Нацполіція відмовляла у видаванні дозволів й іншим компаніям.

У Законі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори" передбачено обов'язок власників ліцензій вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання та перероблювання цих рослин.

Поліція аргументує відмову у видаванні дозволів низкою нормативних документів (постанов Кабміну №1026 і 975, наказом МВС №507), де йдеться про повноваження поліції охорони.

Своєю чергою АМКУ зазначає, що у Законі про наркотичні засоби не встановлено вимог щодо забезпечення охорони виключно за участю поліції охорони.

Комітет встановив, що такі дії поліції обмежують підприємства зі сфери обігу наркотичних засобів у виборі суб'єкта охоронної діяльності. Це призводить до обмеження конкуренції на цьому ринку, оскільки можливість працювати на ньому залежить від отримання дозволу поліції.