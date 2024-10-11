Рада усунула неузгодженості в законі про пальмову олію і трансжири в продуктах харчування

Верховна Рада на засіданні в четвер усунула неузгодженості в ухваленому 4 вересня 2024 року законі про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, зокрема тих, які споживають діти, повідомляється на парламентському сайті.

"Ухвалений закон врегульовує питання безпечності та якості харчових продуктів і враховує найкращу світову практику щодо обмеження вмісту трансжирів. Законодавче врегулювання цього питання - найефективніший інструмент захисту здоров'я населення", - пояснюється в повідомленні.

Законом також встановлено граничний вміст трансжирних кислот у харчових продуктах (не більше ніж 2 г на 100 г загальної кількості всіх жирів, що містяться в харчовому продукті).

Документом заборонено використання пальмової олії в традиційних молочних продуктах, а також гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні та таких харчових продуктах, як шоколад, морозиво тощо.

Операторів ринку зобов'язали за постачання харчових продуктів іншим виробникам надавати інформацію про кількість трансжирних кислот у таких продуктах, а також використовувати чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.