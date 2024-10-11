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АНАЛІТИКА

USAID мобілізує майже $1,75 мільярда для підтримки українських сільгоспвиробників

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розширює Ініціативу стійкості сільського господарства України (AGRI -Україна) і мобілізує майже $1,75 млрд за участі організацій-донорів та приватного сектору для підтримки українських сільгоспвиробників.

Як повідомляє Укрінформ, про йдеться у повідомленні Агентства США.

Зазначається, що розширення AGRI-Україна відбувається за рахунок залучення майже 1,75 мільярда доларів США додаткових інвестицій в аграрний сектор України від дев'яти нових партнерів з приватного сектору, міжнародних фінансових установ та інших донорів. Серед нових партнерів - Астарта, BEST Leasing, Креді Агріколь Банк, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), ІМК, OTP Bank, страхова компанія «Універсальна», а також Управління Державного департаменту США з вилучення та протидії озброєнням.

USAID запевняє, що завдяки цим новим партнерствам загальна сума, залучена в рамках ініціативи AGRI-Україна від липня 2022 року, перевищила 2,26 мільярда доларів у формі інвестицій приватного сектору та партнерів.

Агенція також поінформувала, що від липня 2022 року AGRI-Україна вже допомогла понад 15 тисячам українських аграріїв (або 34% зареєстрованих сільгоспвиробників країни) отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин та зберігання продукції, а також фінансові ресурси для виробництва с/г продукції. Ця підтримка допомогла зберегти та зібрати понад 5,5 мільйонів тонн зерна, що принесло понад 1 мільярд доларів доходу для української економіки.
Ключові теги: США
 

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