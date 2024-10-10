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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики запустило сервіс єТваринництво

14:08 10.10.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства 10 жовтня 2024 року запускає сервіс єТваринництво, який спростить процедуру присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві, апробації та реєстрації селекційних досягнень.

Про це у Телеграмі повідомляє міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

«єТваринництво - це про спрощення процедур, прозорість рішень та вільний допуск до загального переліку порід всіх видів сільськогосподарських тварин, що зареєстровані на території України», - написав міністр.

Зазначається, що для присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві потрібно подати електронну заяву на сайті Мінагрополітики (у розділі єТваринництво), внести відомості до реєстру і отримати відповідний витяг.

Схожа процедура і в проведенні апробації, реєстрації селекційних досягнень у тваринництві (виведення нової породи, типу, лінії та інше) та імпортованих порід всіх видів сільськогосподарських тварин.

Коваль наголосив, що міністерство продовжує цифровізувати послуги, аби фермерам та аграріям було простіше, швидше та зручніше працювати та розвивати свій бізнес.

Як повідомлялось, в Україні почала роботу електронна система еРиба, перші компоненти якої врегульовують управління та контроль у промисловому рибальстві.
За матеріалами: Укрінформ
 

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