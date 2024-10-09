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Рада ухвалила закон про авансовий платіж для виробників спирту і біоетанолу
16:45 09.10.2024 |
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12038-1 про авансовий платіж для виробників спирту і біоетанолу.
Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
"Парламент прийняв за основу та в цілому законопроєкт № 12038-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу", - написав Гетманцев.
За його словами, законопроєкт спрямований на вдосконалення податкового законодавства України в частині забезпечення повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу. Основною метою є унеможливлення застосування тіньових схем їх реалізації.
Зокрема, передбачено новий порядок визначення податкових зобов'язань з акцизного податку для виробників спирту етилового та біоетанолу. Він передбачає гарантоване податкове зобов'язання, розраховане з урахуванням продуктивності обладнання для виробництва продукції.
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