Рада ухвалила закон про авансовий платіж для виробників спирту і біоетанолу

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12038-1 про авансовий платіж для виробників спирту і біоетанолу.

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

"Парламент прийняв за основу та в цілому законопроєкт № 12038-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу", - написав Гетманцев.

За його словами, законопроєкт спрямований на вдосконалення податкового законодавства України в частині забезпечення повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу. Основною метою є унеможливлення застосування тіньових схем їх реалізації.

Зокрема, передбачено новий порядок визначення податкових зобов'язань з акцизного податку для виробників спирту етилового та біоетанолу. Він передбачає гарантоване податкове зобов'язання, розраховане з урахуванням продуктивності обладнання для виробництва продукції.