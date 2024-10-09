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В Україні різко зросли ціни на картоплю – вони вже втричі вищі, ніж торік
23:20 08.10.2024 |
Оптові ціни на картоплю в Україні продовжують зростати, виробники пояснюють це зниженням урожайності та підвищений попит.
Так, сьогодні українські фермери пропонують до продажу картоплю по 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), тільки за останній тиждень ціна на цю продукцію в Україні зросла в середньому на 19%, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
При цьому зараз ціна на картоплю в Україні в середньому вже у 2,8 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року.
"За словами самих виробників, основним фактором, що провокує зростання цін у сегменті картоплі, стало зниження врожайності цієї культури через несприятливі погодні умови влітку поточного року. При цьому фермери зазначають, що через посуху, яка спостерігалася в основних регіонах виробництва картоплі, дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не підлягає тривалому зберіганню", - пояснюють аналітики проєкту.
Водночас на українському ринку зберігається підвищений попит на картоплю з боку оптових компаній, які продовжують закуповувати цю продукцію для закладання на зберігання.
При цьому великі гравці ринку не поспішають із продажами основних обсягів картоплі, оскільки очікують на подальше зростання цін.
Як повідомлялося, в Україні також дорожчають яблука. Наразі оптові ціни на них у середньому на 36% вищі, ніж на початку жовтня 2023 року. Це також найвищі оптові ціни на яблука в Україні для цього періоду щонайменше за останні 7 років.
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